WM 2022: Lionel Messi im Finale gegen Frankreich - jetzt die Vollendung?

Leiden, das mussten sie, diese Argentinier: Aber am Ende steht der dritte WM-Titel eines Landes, das den Fußball verehrt wie kaum ein anderes. Bei den...

In einem herausragenden Finale krönt sich Argentinien gegen Frankreich im Elfmeterschießen (4:2) zum neuen Weltmeister. Für Lionel Messi ist es der Höhepunkt...

Mbappé-Dreierpack, Messi-Doppelpack und ein Elferkrimi: Das WM-Finale im Video Frankreich hat im WM-Finale gegen ein zunächst souveränes Argentinien einen langen Atem benötigt, ist aber noch in Schwung gekommen - und hat für ein...

kicker vor 3 Stunden - Sport