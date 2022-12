18.12.2022 ( vor 14 Stunden )



hat den Titel bei der FIFA WM 2022 in Katar geholt. Das Team um Superstar Argentinien hat den Titel bei der FIFA WM 2022 in Katar geholt. Das Team um Superstar Messi siegte in einem hart umkämpften Endspiel im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Titelverteidiger Frankreich . Für Messi wurde damit ein Traum wahr. 👓 Vollständige Meldung