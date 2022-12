Elon Musk lässt auf Twitter über seinen Rücktritt als CEO abstimmen »Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?« So lautet die Frage, die Elon Musk derzeit in dem Kurznachrichtendienst stellt. An das Ergebnis der Umfrage will...

Spiegel vor 21 Stunden - Netzwelt





Hassrede: Realitätscheck für Moderationspläne von Elon Musk: Landgericht Frankfurt weist Twitter in die Schranken Unter Elon Musk will Twitter auf die menschliche Moderation von Inhalten weitgehend verzichten. Dadurch gerät der Onlinedienst in Konflikt mit der deutschen...

Handelsblatt vor 5 Tagen - Technik