Stutthof-Prozess: Frühere KZ-Sekretärin wird zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt

Die Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe sieht die Beihilfe zum Mord in tausenden Fällen als erwiesen an. Die 97-Jährige hatte in einem KZ als Stenotypistin...