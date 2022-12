22.12.2022 ( vor 8 Stunden )

Der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor kann wieder erstrahlen. Die kaputte Lichterkette sei repariert, sagt Francesco Mazuhn vom Veranstalter am Donnerstag. „Alles ist wieder schön.“ Am Mittwochnachmittag war der Baum dunkel geblieben.