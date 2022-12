Lesend im Apfelbaum RT @RND_de: In Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich mehr Menschen an #Grippe erkrankt. Jeder neunte Mensch litt laut Robert-K… vor 1 Woche

Antje Findeklee @[email protected] RT @RND_de: In Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich mehr Menschen an #Grippe erkrankt. Jeder neunte Mensch litt laut Robert-K… vor 1 Woche

Barbara 🇺🇦 RT @RND_de: In Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich mehr Menschen an #Grippe erkrankt. Jeder neunte Mensch litt laut Robert-K… vor 1 Woche

Bruno Leuschner going #Mastodon RT @RND_de: In Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich mehr Menschen an #Grippe erkrankt. Jeder neunte Mensch litt laut Robert-K… vor 1 Woche