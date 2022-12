Studie in Auftrag gegeben: Cameron will Streit um "Titanic"-Tür beenden Seit "Titanic" 1997 erstmals in die Kinos lief, diskutieren Fans auf der ganzen Welt eine einzige Frage: Hätte Hauptfigur Rose ihren Liebsten retten können,...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt