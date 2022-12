Brauchtum: Familien kommen zum kostenlosen Weihnachtsessen der Arche

24.12.2022 ( vor 18 Stunden )

Hunderte Eltern und Kinder sind am Samstag zum Weihnachtsessen des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks „Die Arche“ ins Berliner Hofbräuhaus gekommen. Der Verein hatte insbesondere finanziell benachteiligte Familien zum gemeinsamen Geflügel-, Rotkohl- und Klöße-Essen an Heiligabend eingeladen. Bürgerinnen und Bürger spendeten in großer Zahl Geschenke , die ein Weihnachtsmann an die Kinder verteilte. Rund 750 Menschen hatten sich nach Angaben der Arche für das Fest angemeldet, zum gemeinsamen Essen kamen auch viele Geflüchtete aus der Ukraine.