24.12.2022 ( vor 14 Stunden )



Sie harrten Monate in Kellern und auf Dachböden aus. Endlich sind sie zurück. Sieben Lobreden auf die wichtigsten Krippenfiguren und ihren Anteil am Seelenheil. Sie harrten Monate in Kellern und auf Dachböden aus. Endlich sind sie zurück. Sieben Lobreden auf die wichtigsten Krippenfiguren und ihren Anteil am Seelenheil. 👓 Vollständige Meldung