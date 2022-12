Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Stunden



306 Tage Krieg in der Ukraine: Selenskyjs düstere Botschaft an Weihnachten 01:40 Der Präsident der Ukraine spricht von verlorener Hoffnung und richtet an Weihnachten warnende Worte an die Menschen in seinem Land. Putin gibt unterdessen der Ukraine die Schuld daran, dass nicht über ein Ende des Krieges verhandelt wird.