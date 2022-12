Gesellschaft: „Absturz der Zuversicht“: Viele blicken mit Angst auf 2023

Marc Girardelli im Interview: «Ich hatte Angst, dass einer ein Päckchen Kokain in den Skisack steckt» Er war der grosse Konkurrent von Pirmin Zurbriggen, fuhr für Luxemburg, kämpfte mit Geldsorgen und scheiterte beim Schweizer Fernsehen: Marc Girardellis Leben...

Basler Zeitung vor 1 Tag - Top





Corona in China: "Jeder war krank, ich, meine Mitarbeiter, jeder" Viele Firmen in China haben wegen der Corona-Infektionswelle mit hohen Krankenständen zu kämpfen. Die Unternehmer blicken dennoch zuversichtlich in die...

sueddeutsche.de vor 5 Tagen - Wirtschaft