Monika Schäfer RT @derspiegel: Ein Ex-Kickboxer verhöhnt Greta Thunberg via Twitter: Er könne ihr gern eine Liste seiner Autos per Mail schicken. Die Klim… vor 4 Stunden B. B. Singh-Ebinger 😷 »Bitte kläre mich auf«: Greta Thunberg kontert die Provokation eines umstrittenen Influencers https://t.co/bVxBCuyvAm via @derspiegel vor 4 Stunden Alfredo Reichert Eddel RT @derspiegel: Ein Ex-Kickboxer verhöhnt Greta Thunberg via Twitter: Er könne ihr gern eine Liste seiner Autos per Mail schicken. Die Klim… vor 6 Stunden Günter Trommer RT @derspiegel: Ein Ex-Kickboxer verhöhnt Greta Thunberg via Twitter: Er könne ihr gern eine Liste seiner Autos per Mail schicken. Die Klim… vor 6 Stunden Deutschland Germany Greta Thunberg kontert die Provokation des umstrittenen Influencers Andrew Tate https://t.co/BZt7Obqf7v https://t.co/xAZaeRKOCa vor 6 Stunden Wolf🐺 RT @MoSchaefer66: Greta Thunberg kontert Provokation von Andrew Tate eiskalt | https://t.co/f1OFsHxo4o https://t.co/p5nYf7RTXU vor 8 Stunden