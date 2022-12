Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag: Luftalarm in Ukraine – Schwere Explosionen auch in Kiew Am Morgen wird die Ukraine von den schwersten Raketenangriffe seit Mitte Dezember erschüttert. Kiew spricht von mehr als 120 russischen Raketen gegen die...

wiwo.de vor 5 Stunden - Politik





Ukraine-Krieg: Weitere Angriffe auf kritische Infrastruktur Russland versucht mit Attacken auf die kritische Infrastruktur die Moral der Ukrainer zu brechen. Seit Kriegsbeginn sollen mehr als 700 wichtige Objekte...

tagesschau.de vor 1 Tag - Top Auch berichtet bei • wiwo.de