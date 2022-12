Global Network Vatikan: Was passiert, wenn Benedikt XVI. stirbt? - Politik - https://t.co/2O35c3aD9u Italienische Zeitungen spekul… https://t.co/ZOQVYUsn9i vor 12 Stunden Christine Paulus Vatikan: Was passiert, wenn Benedikt XVI. stirbt? via @sz https://t.co/U2cElUhDsf vor 13 Stunden Franz W.Winterberg (S+) Emeritierter Papst: Wie sich der Vatikan auf den Tod von Benedikt vorbereitet https://t.co/C9XowZKqyd via @derspiegel vor 14 Stunden Gnutiez https://t.co/VRPpXSEb1n tagesanzeiger hat eine Headline geändert. Sorge im Vatikan: Was passiert, wenn Benedikt X… https://t.co/sj3KrVboEQ vor 15 Stunden Funke Zentralredaktion Papst Benedikt: Was passiert, wenn ein emeritierter Papst stirbt? https://t.co/IEM6wQ7ZNR vor 15 Stunden WAZ Papst Benedikt: Was passiert, wenn ein emeritierter Papst stirbt? https://t.co/ymXSREtVxw https://t.co/S9M5uC3EUq vor 15 Stunden