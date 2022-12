30.12.2022 ( vor 3 Stunden )



Mit den Corona-Auflagen sind in den vergangenen beiden Jahren die Einsatzzahlen zum Jahreswechsel gesunken. In diesem Jahr rechnet die Feuerwehr wieder mit mehr Arbeit.