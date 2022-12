30.12.2022 ( vor 2 Tagen )

Angesichts zahlreicher bereits in die Luft gegangener Böller in der Hauptstadt hat die Berliner Polizei daran erinnert, dass das Anzünden von Pyrotechnik erst am Silvesterabend erlaubt ist. Polizistinnen und Polizisten gingen dagegen vor, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Freitag im RBB-Inforadio. „Gerade, wenn es zu Zusammenrottungen von Menschen kommt, die dann massiv schon im Vorfeld Pyrotechnik anwenden“, sagte Dierschke.