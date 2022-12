Andreas Hövermann Moden bei den beliebtesten vergebenen Vornamen haben immer auch eine regionale Komponente. In diesem Jahr fällt z.B… https://t.co/Jf9SeSFTuw vor 2 Stunden News Deutsch Beliebteste Vornamen: Kurt und Erwin kommen zurück #123INFO https://t.co/ivYBQL7Jg7 vor 6 Stunden FallsToClimb Mit dem Namen Knud Bielefeld konnte er nur Namensforscher werden, auch um sicherzustellen dass ihn auch wirklich gi… https://t.co/YALvppuPP0 vor 7 Stunden News Deutsch Beliebteste Vornamen: Kurt und Erwin kommen zurück #123INFO https://t.co/dNhg4FiY3v vor 8 Stunden Jens Mundhenke 🇪🇺🏆 Die beliebtesten Namen 2023. Erwin, Kurt, Otto, Erna und Lieselotte sind auch mit dabei. Oha! 😮 https://t.co/yPVATdUVy2 vor 8 Stunden Andreas Grunewald RT @BR24: 👶🍼 Emilia und Noah führen die Liste der beliebtesten #Vornamen an - auch #Layla ist dabei. In Sachsen trenden Retro-Namen wie Erw… vor 8 Stunden