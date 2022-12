30.12.2022 ( vor 4 Stunden )



Sie galt als "Queen of Punk", Ikone des Anti-Establishments und machte Mode politisch. Das Leben der Modedesignerin Sie galt als "Queen of Punk", Ikone des Anti-Establishments und machte Mode politisch. Das Leben der Modedesignerin Vivienne Westwood in Bildern 👓 Vollständige Meldung