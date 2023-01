01.01.2023 ( vor 9 Stunden )



Preisbremsen bei Gas, Fernwärme und Strom sollen die Bürger 2023 entlasten. Wie das genau funktioniert, wie viel Geld es bringt - und was sich sonst noch in diesem Jahr bei der Energie ändert. Preisbremsen bei Gas, Fernwärme und Strom sollen die Bürger 2023 entlasten. Wie das genau funktioniert, wie viel Geld es bringt - und was sich sonst noch in diesem Jahr bei der Energie ändert. 👓 Vollständige Meldung