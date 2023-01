Presse- & Mediennews Gewalt gegen Rettungskräfte: «Was habe ich euch getan? Ich weiss nicht, woher dieser Hass kommt»… https://t.co/l6VqIGAkrM vor 4 Stunden SuSe @WDRaktuell wenn ich mir die einschlägigen Videos so ansehe, dann stelle ich fest: das, was ich da sehe, das IST VE… https://t.co/sttufNQ5Oa vor 4 Stunden SuSe @_MartinHagen wenn ich mir die einschlägigen Videos so ansehe, dann stelle ich fest: das, was ich da sehe, das IST… https://t.co/Q0SArLyXI4 vor 4 Stunden SuSe @JTrittin wenn ich mir die einschlägigen Videos so ansehe, dann stelle ich fest: das, was ich da sehe, das IST VERB… https://t.co/awKYRfLNSu vor 4 Stunden SuSe @rbb24 wenn ich mir die einschlägigen Videos so ansehe, dann stelle ich fest: das, was ich da sehe, das IST VERBOTE… https://t.co/XcjLaay5Xc vor 4 Stunden SuSe @SZ wenn ich mir die einschlägigen Videos so ansehe, dann stelle ich fest: das, was ich da sehe, das IST VERBOTEN.… https://t.co/51uuuH5k2R vor 4 Stunden