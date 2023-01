Es ist das große Finale bei der Darts-WM im Alexandra Palace in London. Michael Smith trifft auf Michael van Gerwen. Der Niederländer gilt als klarer Favorit....

Ein Michael wird Darts-Weltmeister 2023, das steht schon nach dem Halbfinal-Abend im "Ally Pally" fest. Michael van Gerwen will Titel Nummer vier, Michael Smith...

Dirk van Duijvenbode hat bei der WM in London einen Darts-Krimi gegen Europameister Ross Smith gewonnen und sich damit ein Achtelfinale gegen seinen...

Suljovic scheitert nach Kampf an van Gerwen Mensur Suljovic ist bei der Darts-WM in London in der dritten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-30. aus Wien musste sich am Mittwoch dem niederländischen...

ORF.at vor 6 Tagen - Sport