Nach Angriffen in der Berliner Silvesternacht: Innensenatorin Spranger fordert strengere Regeln für Kauf von Schreckschusswaffen Bislang dürfen in Deutschland Erwachsene Schreckschusswaffen frei kaufen. Berlins Innensenatorin will das ändern. Zur Debatte steht auch eine...

Tagesspiegel vor 1 Stunde - Deutschland