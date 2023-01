Aiman A. Mazyek “Es sind die Geister, die McCarthy selbst rief, die ihn und die Partei nun terrorisieren. Am rechten Rand der Repub… https://t.co/NOMB3EmWTj vor 33 Minuten extraRadiO RT @derspiegel: Die Republikaner wählen und wählen, doch Kevin McCarthy fällt bei den Rebellen weiter durch. Das Debakel ist die gerechte S… vor 1 Stunde Labor2b RT @SPIEGEL_alles: Die Republikaner wählen und wählen, doch Kevin McCarthy fällt bei den Rebellen weiter durch. Das Debakel ist die gerecht… vor 1 Stunde Alexander News (US-Kongress im Wahlchaos um Kevin McCarthy: Die Republikaner haben es nicht besser verdient) has been publish… https://t.co/Pv5mbOOBNs vor 1 Stunde Sandra 🌈💙💛 RT @derspiegel: Die Republikaner wählen und wählen, doch Kevin McCarthy fällt bei den Rebellen weiter durch. Das Debakel ist die gerechte S… vor 1 Stunde Christian Eymery Wenn die Republikaner noch einen Funken Selbstachtung und Selbsterhaltungstrieb in sich tragen, dann müssen sie sic… https://t.co/lCBgIAiJOw vor 1 Stunde