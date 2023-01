Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag: Neue ukrainische Kirche feiert Weihnachten in Kiewer Höhlenkloster Mehr als zehn Monate nach dem russischen Einmarsch feiern die orthodoxen Christen in der Ukraine Weihnachten. Selenskyj sieht sein Volk trotz der schrecklichen...

wiwo.de vor 2 Stunden - Politik