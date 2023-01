Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 10 Stunden



Brasilien: Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro stürmen Regierungsviertel 01:00 Die brasilianische Polizei setzte Tränengas ein, ohne dass dies Wirkung zeigte. Die Randalierer schlugen die Scheiben der Fassade des Kongresses ein und drangen in die Eingangshalle vor. Ähnlich gingen sie am Regierungssitz und am Obersten Gerichtshof vor.