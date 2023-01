American Football: NFL-Star Rodgers verpasst mit Packers die Playoffs

Der letzte Spieltag der National Football League (NFL) hat am Sonntag das Aus für drei Traditionsteams gebracht. Die New England Patriots, Pittsburgh Steelers...

Quarterback-Star Aaron Rodgers und seine Green Bay Packers verpassen auf dramatische Weise die Playoffs in der NFL. Von der Niederlage der "Cheeseheads" gegen...

Aus dem Nichts in die Playoffs?: Green Bay Packers stürmen ins "Überlebensspiel" Die Green Bay Packers stehen kurz davor, ihre beeindruckende Auferstehung in der NFL mit dem Einzug in die Playoffs zu krönen. Am kommenden Spieltag kommt es...

