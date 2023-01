Loay_Mudhoon Türkei-Russland: Erdogans Machterhalt ist in Putins Interesse https://t.co/WGM6vPwXpR vor 2 Tagen Daniel Valentin RT @IgnazBearth: Türkei-Russland Erdogans Machterhalt ist in Putins Interesse Die politische und wirtschaftliche Unterstützung aus Russland… vor 4 Tagen FreieMeinung RT @IgnazBearth: Türkei-Russland Erdogans Machterhalt ist in Putins Interesse Die politische und wirtschaftliche Unterstützung aus Russland… vor 4 Tagen DW Deutsche Welle Mit der wirtschaftlichen Unterstützung der Türkei verfolgt Putin ein Ziel: Erdogan an der Macht zu halten, berichte… https://t.co/UtD6x4gvAl vor 4 Tagen Alexander News (Türkei-Russland: Erdogans Machterhalt ist in Putins Interesse) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/pwAw9ftSji vor 4 Tagen Ignaz Bearth Türkei-Russland Erdogans Machterhalt ist in Putins Interesse Die politische und wirtschaftliche Unterstützung aus R… https://t.co/qd7UuSuWGo vor 5 Tagen