USA: Biden "überrascht" von Fund vertraulicher Dokumente in früherem Büro

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Minuten



Geheime Dokumente in früherem Büro: Biden will von nichts gewusst haben 00:50 US-Präsident Biden ist in den USA in den Schlagzeilen, weil in einem Ex-Büro geheime Unterlagen gefunden wurden. Der Fall erinnert an Ex-Präsident Trump und einen Fund in Florida im Sommer.