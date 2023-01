ArtikeldienstOnline RT @SZ: The German Face: Das seltsam langgezogene Couture-Gesicht, Augen wie Gletscherspalten: Als Mädchen am Strand wurden Tatjana Patitz… vor 2 Stunden Werner Keil RT @SZ: The German Face: Das seltsam langgezogene Couture-Gesicht, Augen wie Gletscherspalten: Als Mädchen am Strand wurden Tatjana Patitz… vor 2 Stunden Hot Pink RT @SZ: The German Face: Das seltsam langgezogene Couture-Gesicht, Augen wie Gletscherspalten: Als Mädchen am Strand wurden Tatjana Patitz… vor 3 Stunden News Deutsch Nachruf auf Tatjana Patitz: The German Face #123INFO https://t.co/23pOZAR2kr vor 3 Stunden SZ Top-News The German Face: Das seltsam langgezogene Couture-Gesicht, Augen wie Gletscherspalten: Als Mädchen am Strand wurden… https://t.co/8pnBh0Oh2L vor 3 Stunden Süddeutsche Zeitung The German Face: Das seltsam langgezogene Couture-Gesicht, Augen wie Gletscherspalten: Als Mädchen am Strand wurden… https://t.co/hQRxfzeU1L vor 3 Stunden