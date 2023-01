12.01.2023 ( vor 17 Stunden )



Die Polizei kommt am zweiten Tag des Einsatzes im Braunkohleort Die Polizei kommt am zweiten Tag des Einsatzes im Braunkohleort Lützerath schneller voran als erwartet - trotz Regen und starkem Wind. Die Beamten gehen Hinweisen über einen Tunnel unter dem Ort nach. Ein schnelles Ende der Räumung ist nicht in Sicht. 👓 Vollständige Meldung