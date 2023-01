12.01.2023 ( vor 9 Stunden )



Beim Sturm auf den Präsidentenpalast in Brasília sei keine Tür aufgebrochen worden, sagt Präsident Lula. Er will das Sicherheitspersonal an seinem Amtssitz untersuchen.