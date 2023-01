Doris B RT @derspiegel: Neun Monate saß Taylor Dudley in Russland im Gefängnis. Nun kam der ehemalige US-Soldat frei. Von einem Austausch war zunäc… vor 3 Stunden plaudertaschePI Taylor Dudley: Ehemaliger US-Soldat aus russischer Haft entlassen https://t.co/YdmKER2kSV vor 4 Stunden Deutschland Germany Taylor Dudley: Ehemaliger US-Soldat aus russischer Haft entlassen https://t.co/WxaZEnhGXa https://t.co/SbNnnnNo0A vor 5 Stunden affeu RT @derspiegel: Neun Monate saß Taylor Dudley in Russland im Gefängnis. Nun kam der ehemalige US-Soldat frei. Von einem Austausch war zunäc… vor 6 Stunden Gott RT @derspiegel: Neun Monate saß Taylor Dudley in Russland im Gefängnis. Nun kam der ehemalige US-Soldat frei. Von einem Austausch war zunäc… vor 6 Stunden Luca Tony RT @derspiegel: Neun Monate saß Taylor Dudley in Russland im Gefängnis. Nun kam der ehemalige US-Soldat frei. Von einem Austausch war zunäc… vor 6 Stunden