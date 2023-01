13.01.2023 ( vor 16 Stunden )

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht eine vertretbare Grundlage für das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr . „Wir haben die Pandemie unter Kontrolle“, sagte der SPD-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Freitag. Weiter sagte der Regierungschef: „Wir befinden uns mitten im Winter. Da sind die Infektionszahlen in den vergangenen beiden Jahren immer richtig nach oben geschnellt. In diesem Jahr stellen wir genau das Gegenteil fest.“