Kein Platz für Nazis RT @derspiegel : 80.000 Menschen sind in Tel Aviv gegen die Pläne der Regierung von Benjamin Netanyahu auf die Straße gegangen. Die Vorsitze… vor 28 Minuten

P.A. RT @derspiegel : 80.000 Menschen sind in Tel Aviv gegen die Pläne der Regierung von Benjamin Netanyahu auf die Straße gegangen. Die Vorsitze… vor 1 Stunde

Mirko Illetschko RT @derspiegel : 80.000 Menschen sind in Tel Aviv gegen die Pläne der Regierung von Benjamin Netanyahu auf die Straße gegangen. Die Vorsitze… vor 2 Stunden

Andreas Grunewald RT @tagesschau : Zehntausende demonstrieren in Tel Aviv gegen geplante Justizreform https://t.co/8OCSi0a7Qi #Israel #TelAviv #Justizreform vor 2 Stunden

@[email protected] RT @tagesschau : Zehntausende demonstrieren in Tel Aviv gegen geplante Justizreform https://t.co/8OCSi0a7Qi #Israel #TelAviv #Justizreform vor 2 Stunden

Rotkehlchen RT @berlinerzeitung: Mehr als 20.000 Menschen demonstrieren in Tel Aviv für den „Erhalt der Demokratie“. Auch in Jerusalem und in der Stadt… vor 3 Stunden