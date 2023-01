Kaltstart für den designierten Verteidigungsminister Boris Pistorius: Bereits diese Woche geht es für ihn um die Frage, ob Kampfpanzer auch aus Deutschland in...

Boris Pistorius: »Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt« Bundeskanzler Scholz hat Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister berufen. In einem ersten Statement sagt er, wie er das Amt angehen will und was die...

Spiegel vor 16 Stunden - Politik