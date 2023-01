18.01.2023 ( vor 5 Stunden )



Die Klimaaktivistin habe an der Tagebaukante demonstriert, sie sei aus Sicherheitsgründen festgehalten worden, so die Polizei. Einsatzkräfte hätten nicht mit ihr posiert. Die Klimaaktivistin habe an der Tagebaukante demonstriert, sie sei aus Sicherheitsgründen festgehalten worden, so die Polizei. Einsatzkräfte hätten nicht mit ihr posiert. 👓 Vollständige Meldung