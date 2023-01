19.01.2023 ( vor 7 Stunden )



Ardern will ihr Amt Anfang Februar niederlegen. Sie habe "nicht mehr genug im Tank" sagte sie bei einer Pressekonferenz in der Küstenstadt Napier. Ardern will ihr Amt Anfang Februar niederlegen. Sie habe "nicht mehr genug im Tank" sagte sie bei einer Pressekonferenz in der Küstenstadt Napier. 👓 Vollständige Meldung