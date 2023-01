Olaf Scholz: Der Aufsatzkanzler Olaf Scholz gilt oft als ein Mann von gestern. In gleich zwei intellektuellen Aufsätzen zeigt der deutsche Bundeskanzler als Autor nun ein neues Gesicht.

ZEIT Online vor 4 Tagen - Top





Kampfpanzerlieferung: Entscheidung "wird nicht einfach so aus der Hand geschüttelt", sagt Olaf Scholz Der Bundeskanzler entgegnet den Forderungen nach Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Alle Waffenlieferungen fänden nur "in enger Abstimmung mit...

ZEIT Online vor 6 Tagen - Top