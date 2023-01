20.01.2023 ( vor 7 Stunden )



Mit der Band "The Byrds" landete er 1965 den Hit "Mr. Tambourine Man". Eine erfolgreiche Karriere schloss sich an. Zweimal wurde er in die "Rock and Roll Hall of Fame" berufen.