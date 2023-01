Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Polen will Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern 01:15 Während in westlichen Hauptstädten über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine weiter debattiert wird, hat Polens Präsident Duda angekündigt, dass sein Land 14 Leopard-Panzer an die Ukraine liefern wird.