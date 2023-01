Gesundheit: In Schleswig-Holstein keine Corona-Masken vernichtet

20.01.2023 ( vor 7 Stunden )



In Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher keine Corona-Masken vernichtet worden, weil die Haltbarkeitsdauer überschritten war. Dies sei auch nicht vorgesehen, sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund: Vier Bundesländer haben insgesamt über 17 Millionen abgelaufene Corona-Masken verbrannt. Dies geht aus einer Umfrage der „Welt“ hervor. Demnach wurden in Baden-Württemberg 6,1 Millionen, in Sachsen 5,5 Millionen, in Nordrhein-Westfalen fünf Millionen und in Mecklenburg-Vorpommern 656.000 Masken vernichtet. Elf Bundesländer teilten mit, bisher keine Corona-Masken entsorgt zu haben, einige planten dies aber. 👓 Vollständige Meldung