Das Schwere leicht aussehen lassen: In Beat Feuz beendet einer der erfolgreichsten Abfahrer in Kitzbühel seine Karriere. Die Laufbahn des Schweizers bündelte alles, was die schwerste alpine Disziplin ausmacht: das Schöne und Brutale. 👓 Vollständige Meldung