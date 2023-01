Der 1. FC Köln meldete sich eindrucksvoll aus der langen Winterpause zurück - und erreichte durch das sagenhafte 7:1 gegen Werder Bremen etwas, was es seit 40...

Fußball: Kölner Weitschütze Tigges: „Das war ein perfekter Tag“ Was für ein Tor. „Ich musste es einfach versuchen“, sagte Steffen Tigges am Samstagabend grinsend am Sky-Mikrofon nach dem 7:1 gegen Werder Bremen über...

abendblatt.de vor 17 Stunden - Top