Interview mit Fahri Yardım: „Der Wahrheit ist egal, was up to date ist“ Fahri Yardım über Queerness, patriarchale Strukturen, die enge Freundschaft mit Christian Ulmen und die Frage, ob man eine Nazi-Braut küssen darf.

Tagesspiegel vor 3 Tagen - Deutschland





Deutschland und Frankreich: Beziehungsstatus: kompliziert Vor dem 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags ist wieder viel von der deutsch-französischen Freundschaft die Rede. Aber was heißt das eigentlich, wo es doch...

sueddeutsche.de vor 3 Tagen - Politik