🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Moldau und Russland: Moldau muss sich schon jetzt wappnen, so gut es eben geht 🔸 Präsidentin Maia Sandu bittet d… https://t.co/iKBK6zBEND vor 1 Stunde News Deutsch Moldau und Russland: Moldau muss sich schon jetzt wappnen, so gut es eben geht #123INFO https://t.co/vtCbxftSX4 vor 3 Stunden Neverhood @sportradler @jaegerthomas2 Da gibt es nichts mehr zu verhandeln mit russland, denn Souveränität heißt auch Unverse… https://t.co/DfK8EE6x7E vor 1 Tag Heiko Labusch @VassiliGolod Es reicht schon, wenn Russland Moldau oder Georgien angreift! Das muss Scholz dann auf seine Kappe nehmen vor 1 Tag Stefan Kasper @DetzelReinhold @SWagenknecht Man muss sich die Vorgeschichte der russischen Außenpolitik ansehen um sich ein fundi… https://t.co/6rY2NkzLNw vor 2 Tagen Saalko-Fuxxi @PatrickM_94 @Rummelrotz @Bundeskanzler Warum drängen sie den dazu, das wir Russland freue Hand gewähren? In der Uk… https://t.co/z7eJGn5lkY vor 2 Tagen