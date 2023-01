23.01.2023 ( vor 3 Stunden )



Eisig ist es in Nordchina, an der Grenze zu Eisig ist es in Nordchina, an der Grenze zu Russland : In Mohe ist es so kalt wie lange nicht. Selbst die Rekorde aus dem Jahr 1969 sollen getoppt worden sein. 👓 Vollständige Meldung