SPIEGEL Ticker Erst vor wenigen Tagen tötete ein Angreifer bei Los Angeles elf Menschen. Nun gibt es eine neue Attacke in Kaliforn… https://t.co/pLYlAOc4rD vor 31 Minuten DER SPIEGEL Erst vor wenigen Tagen tötete ein Angreifer bei Los Angeles elf Menschen. Nun gibt es eine neue Attacke in Kaliforn… https://t.co/WBBJMhiJcd vor 31 Minuten Dieter Schreiterer Kalifornien: Sieben Farm-Arbeiter erschossen - Täter war offenbar ein Kollege https://t.co/S7ulbhNNku via @Yahoode… https://t.co/iBvKnc9icY vor 2 Stunden Jasmin RT @derspiegel: Erst vor wenigen Tagen tötete ein Angreifer bei Los Angeles elf Menschen. Nun gibt es Berichte über eine neue Attacke in Ka… vor 2 Stunden Sandra 🌈💙💛 RT @derspiegel: Erst vor wenigen Tagen tötete ein Angreifer bei Los Angeles elf Menschen. Nun gibt es Berichte über eine neue Attacke in Ka… vor 3 Stunden Funke Zentralredaktion USA: Sieben Tote bei erneuten Schusswaffenangriffen in Kalifornien https://t.co/zMtg0CeRuF vor 4 Stunden