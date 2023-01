24.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Hertha -Trainer Sandro Schwarz nimmt nach dem Absturz auf einen Abstiegsplatz zwei Änderungen in seiner Startformation vor. Im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) rücken im Vergleich zum 1:3 beim VfL Bochum der zuletzt gesperrte Dodi Lukebakio und Suat Serdar in die Anfangself der Berliner. Derry Scherhant und Jean-Paul Boetius müssen dafür zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Kapitän Marvin Plattenhardt bleibt vorerst nur die Reservistenrolle. 👓 Vollständige Meldung