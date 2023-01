26.01.2023 ( vor 7 Stunden )



Ein bewaffneter Mann in Andalusien tötet in zwei Kirchen einen Messdiener und verletzt einen Priester und weitere Gläubige. Die Staatsanwaltschaft geht von Terror aus.