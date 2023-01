Bundeswehr: Neuer Verteidigungsminister Pistorius besucht Truppe

25.01.2023 ( vor 1 Tag )

Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am Donnerstag zu seinem ersten Truppenbesuch im neuen Amt erwartet. Der SPD-Politiker will auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt Soldaten treffen. Dort üben Männer und Frauen des Logistikbataillons 171 mit Handfeuerwaffen und Panzergrenadiere trainieren im scharfen Schuss mit dem Schützenpanzer Puma.